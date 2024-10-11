Три школы строят в «Минск-Мире» – узнали, когда планируют открытие

О том, как продвигается строительство, – в сюжете Юлии Минич.

Развитие социальной инфраструктуры в столице. Город постоянно прирастает новыми учреждениями образования. Так, в «Минск-Мире» возводят сразу две школы, еще одна проектируется, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Объекты будут с мощной спортивной базой. Планируется, что учреждения образования распахнут свои двери для школьников уже в следующем учебном году.

Четырехэтажное здание, а рядом – большая территория, где разместятся спортивные площадки и тренажеры. Это строящаяся школа по улице Николы Теслы. Она рассчитана на 1 056 мест. Особенность учреждения образования – отдельно стоящий бассейн на две чаши. Кроме этого, в здании будет трибуна и тир. Работы ведутся параллельно на двух объектах – в школе и бассейне.

Вторая школа строится за счет средств инвестора и в последующем будет передана на баланс города. Она разместилась на улице Жореса Алферова. Учреждение образования будет выполнено в стиле супрематизма Казимира Малевича. Здание разделено на три зоны – это центральный блок и два учебных.

Александр Шкудров, заместитель управляющего Центром по обеспечению деятельности управления по образованию администрации Октябрьского района:

Это также школа-тысячник, то есть на тысячу учащихся. На начальной стадии строительства – можно посмотреть на монолитные работы. На сегодняшний день «Минск-Мир» развивается, необходимы учреждения образования.

Планируется, что вторая школа откроется в следующем учебном году. Также проектируется еще одно учреждение образования. Под него определяют площадку.