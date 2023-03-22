​ Лукашенко рассказал о следующих выборах в Беларуси

Во время следующих выборов принимать решение, кто возглавит Беларусь, как всегда будет народ. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей СМИ о будущей политической кампании, пишет Белта.

Глава государства отметил, что в феврале 2024 года в Беларуси пройдут парламентские выборы, а через некоторое время на очереди выборы делегатов Всебелорусского народного собрания. А после уже стартует президентская кампания. По словам Президента, подготовка идет по части обеспечения безопасности людей, остальное – решение народа.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что на фоне происходящих событий, белорусы иначе стали смотреть на многие вещи. Обратил внимание Президент на мир и спокойствие, которые обеспечены в Беларуси. Это нужно ценить, чтобы не было как в Украине, подытожил белорусский лидер.