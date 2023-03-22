В память о жертвах трагедии. Для старшеклассников Минска провели урок «По ком звонят колокола Хатыни?»

Новости Беларуси. В память о жертвах хатынской трагедии. Ровно в 12:00 в учреждениях образования и организациях зазвучал метроном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К минуте молчания присоединилась и столичная 16-я гимназия. Также для старшеклассников прошли уроки под названием «По ком звонят колокола Хатыни?». Ребята вместе с педагогами говорили о важности сохранения исторической памяти.

Валерия Сафонова, ученица гимназии № 16 Минска:

По-моему, это преступление против всего человечества. И то, что произошло, бесспорно, очень страшно и имеет отдельное место в нашей истории, к сожалению.

Елена Ковалевская, заместитель директора гимназии № 16 Минска:

Вся воспитательная работа нашей гимназии проникнута красной нитью по историческому сохранению культурного наследия, памятного, по историческим сохранениям архитектурных значимых мест Республики Беларусь.