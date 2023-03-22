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В память о жертвах трагедии. Для старшеклассников Минска провели урок «По ком звонят колокола Хатыни?»

22 марта 2023 11:39
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Новости Беларуси. В память о жертвах хатынской трагедии. Ровно в 12:00 в учреждениях образования и организациях зазвучал метроном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В память о жертвах трагедии. Для старшеклассников Минска провели урок «По ком звонят колокола Хатыни?»-1

К минуте молчания присоединилась и столичная 16-я гимназия. Также для старшеклассников прошли уроки под названием «По ком звонят колокола Хатыни?». Ребята вместе с педагогами говорили о важности сохранения исторической памяти.

В память о жертвах трагедии. Для старшеклассников Минска провели урок «По ком звонят колокола Хатыни?»-4

Валерия Сафонова, ученица гимназии № 16 Минска:
По-моему, это преступление против всего человечества. И то, что произошло, бесспорно, очень страшно и имеет отдельное место в нашей истории, к сожалению.

В память о жертвах трагедии. Для старшеклассников Минска провели урок «По ком звонят колокола Хатыни?»-7

Елена Ковалевская, заместитель директора гимназии № 16 Минска:
Вся воспитательная работа нашей гимназии проникнута красной нитью по историческому сохранению культурного наследия, памятного, по историческим сохранениям архитектурных значимых мест Республики Беларусь.

В память о жертвах трагедии. Для старшеклассников Минска провели урок «По ком звонят колокола Хатыни?»-10

22 марта во всех районах Минска в день 80-летия хатынской трагедии минчане возлагают цветы к памятникам, братским могилам и подножиям мемориалов.

​Лукашенко в Хатыни: трагедия навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа

# Годовщина трагедии в Хатыни # общество # Елена Ковалевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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