«Легкой жизни я вам там не обещаю» – Лукашенко согласовал назначение руководителей Петриковского и Ошмянского районов

Обновление затронуло и региональное управление: Александр Лукашенко согласовал назначение двух новых руководителей районов. Председателем Ошмянского райисполкома стал Андрей Клышевский. Руководителем Петриковского района – Евгений Шкробат, за плечами которого серьезный управленческий опыт в Житковичах. Глава государства подчеркнул, что этот Полесский регион обладает весомым экономическим потенциалом, но требует максимальной отдачи, особенно в аграрном секторе. Президент предупредил нового руководителя о высокой планке требований к качеству работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Петриковского райисполкома, вы понимаете, что я там бываю не единожды. Очень внимательно наблюдаю вообще за полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Огромный, один из ведущих, горисполком, райисполком. Объединенное население приличное. Таких у нас десяток всего городов мощных. Он и неплохо работал, он сам полешук настоящий и понимает в сельском хозяйстве.

То есть вы идете не на пустое место, как в народе говорят. Вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Поэтому отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Ранее был Петриков – не Житковичи, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город. Особенно город шахтеров, нам придется Петриков развивать. Работы в Петрикове достаточно, показать себя тоже есть где. Поэтому, смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.

Важные перестановки произошли в руководстве крупнейших промышленных холдингов страны. Генеральным директором управляющей компании «Белкоммунмаш» назначен Михаил Сыманович, а холдинг «Лидсельмаш» возглавил Эдуард Шалль. На эти стратегические объекты приходят управленцы, перед которыми Президент ставит конкретную задачу – делать свое. Глава государства потребовал обеспечить стопроцентную локализацию: абсолютно все сырье, технологии и комплектующие должны быть белорусского производства. Главный акцент – на качество. Белорусский лидер подчеркнул: чтобы на равных конкурировать с Америкой и Китаем, снижать планку и уступать в надежности нельзя.