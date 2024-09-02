Лукашенко рассказал, как не поддаваться на провокацию: есть два правила

– Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. У меня к вам такой вопрос. Какой ваш самый любимый вуз в Республике Беларусь?

– Это провокация. Я даже в этом зале не могу сказать, что университет имени Машерова. Не могу, потому что здесь представители разных вузов. И медицинских, и других. Поэтому это сродни вопросу. У тебя там трое-пятеро сыновей. Скажи, а какой самый любимый? Это мои дети. Вы все мои дети. Я вас всех люблю. Как гости этого университета очень благодарны всем – и ректору, и преподавателям, и студентам – этого университета имени Петра Мироновича, который нас сегодня приютил, этот вуз, дал нам возможность открыто пообщаться.

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