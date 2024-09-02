Лукашенко рассказал, как не поддаваться на провокацию: есть два правила
Беларусь должна в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию. Об этом заявил Президент на встрече со студентами витебских вузов. В университете имени Машерова прошел разговор по принципу открытого микрофона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александра Лукашенко студенты считают авторитетным человеком, примером, которому стоит следовать, отсюда большое количество вопросов про личный опыт главы государства, его студенческие годы. Учащиеся просили совета Президента и в житейских моментах. Возвращаясь к теме мировой нестабильности, студенты спросили: как не поддаваться на провокации. Вот краткое руководство главы государства и пример дипломатичного ответа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для того чтобы не попасть в какую-то провокацию, есть два правила. Во-первых, надо понимать ситуацию и предмет. А во-вторых, не надо торопиться. Вот терпение – это самое главное.
– Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. У меня к вам такой вопрос. Какой ваш самый любимый вуз в Республике Беларусь?
– Это провокация. Я даже в этом зале не могу сказать, что университет имени Машерова. Не могу, потому что здесь представители разных вузов. И медицинских, и других. Поэтому это сродни вопросу. У тебя там трое-пятеро сыновей. Скажи, а какой самый любимый? Это мои дети. Вы все мои дети. Я вас всех люблю. Как гости этого университета очень благодарны всем – и ректору, и преподавателям, и студентам – этого университета имени Петра Мироновича, который нас сегодня приютил, этот вуз, дал нам возможность открыто пообщаться.
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