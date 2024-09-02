Наталья Кочанова: от того, как дети воспитываются в гимназиях, школах, зависит будущее страны

Новоселье сегодня и у учащихся 42-й столичной гимназии. Теперь в их распоряжении новое здание в микрорайоне Лебяжий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше учреждение образования располагалось на Комсомольской улице и долгое время ютилось в одном здании с юридическим колледжем БГУ. Новое здание рассчитано на более чем тысячу учеников. Это позволило набрать целых семь первых классов. Главные герои праздничного дня волнуются больше всех и настраиваются на новую для них роль гимназистов.

– Я очень сильно готовился к ней и ждал этого момента.

Виктория Коржик, директор Минской гимназии № 42 имени Ж.И. Алферова: Сегодня мы открываем 36 классов, общей численностью 1 012 детей. Мы всем рады. Школа новая, интересная, оснащена прекрасно. Будем работать, будем учить детей с прекрасным педагогическим коллективом, с родителями, которые готовы к сотрудничеству. Я думаю, у нас все получится.

Поздравить учащихся и коллектив гимназии с новосельем 2 сентября приехали почетные гости. Председатель Совета Республики обратила внимание, что здесь созданы все условия для многопрофильного обучения детей. Есть бассейн, спортивный зал с современным оборудованием, компьютерные и лингафонные кабинеты. Новое здание гимназии – это отличный подарок для молодого столичного микрорайона.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это такой центр вот в этом районе, который будет, конечно, использоваться и жителями этого района, потому что здесь великолепный бассейн, хорошие спортзалы, здесь великолепная библиотека и хорошие условия для приема пищи для ребят. Ведь дети – это наше будущее, будущее нашей страны. И от того, какие они получают знания, как они воспитываются в стенах гимназии, школ, зависит напрямую будущее нашей страны.

Отметим, в нынешнем учебном году в нашей стране учебный год начался в 2 600 школах. Сегодня парты в них заняли около миллиона учеников.