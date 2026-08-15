Созидательная энергия регионов, историческая преемственность и неразрывная связь поколений. В Беларуси стартовал общественно-политический марафон «17 граней единства». Проект в четвертый раз реализует общественное объединение «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз марафон проходит в новом формате. Если в предыдущие годы акцент делали на открытом разговоре жителей страны с экспертами, то теперь важные для государства вопросы обсуждают на локациях с активностями. Так, у белорусов есть возможность не только поделиться своим мнением, но и поучаствовать в акции «Дети рисуют Родину», составить географический пазл «Карта Беларуси».

Сейчас такое важное время, когда надо держаться все вместе и понимать, что вместе мы едины, мы сила. Надо друг дружку поддерживать. В это время быть заодно.

Светлана Огирчук, заместитель председателя Минской областной организации РОО «Белая Русь»:

Это настоящий масштабный семейный патриотический праздник. И мы понимаем, что действительно это решение было оправдано. Потому что, видя, как работают интерактивные зоны, дети рисуют на тематических раскрасках о нашей Родине. Взрослые участвуют в викторине по истории Беларуси. Работают различные мастер-классы. Параллельно, видите, идет концертная программа.