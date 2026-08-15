Международная экспедиция «Ледокол знаний» завершилась в Мурманске

Завершилась VII международная научно-просветительская экспедиция «Ледокол знаний». Юные исследователи, а это 49 школьников и студентов из 23 стран, вернулись в Мурманск. Среди участников – белорусский школьник Тихон Корнеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тихон Корнеенко, учащийся Витебской гимназии №1 имени Ж.И. Алфёрова: Наиболее яркие эмоции я получил от достижения именно географического Северного полюса, хоть мы и стояли на ледоколе. Это очень классно, что у всех участников из разных стран есть такое желание узнавать новое про другие страны.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст (Россия):

Это очень теплая атмосфера, несмотря на холодную погоду. Это совершенно фантастический корабль с фантастическим экипажем и совершенно замечательными пассажирами, участниками этой экспедиции, ребятами со всех концов земли, в буквальном смысле слова, отовсюду. Я думаю, что всем, наверное, это запомнится на всю жизнь, потому что оказаться на Северном полюсе – это такое маленькое чудо.

В течение 10 дней юные исследователи преодолели путь от Мурманска через Баренцево море до Северного полюса и архипелага Земля Франца-Иосифа.