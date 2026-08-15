Лукашенко рассказал о главных целях второй программы развития районов Припятского Полесья

Белорусы – настоящая нация, впитавшая навыки, традиции разных народов, и этого не надо стесняться. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия Международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум в Лясковичах традиционно проходит раз в два года. Впервые он состоялся в 2010-м и за это время вырос из межрегионального праздника в международный. 15 августа здесь вновь собрались тысячи гостей. Фестиваль во многом отражает характер самого Полесья – самобытного, открытого, гостеприимного и по-хозяйски крепкого. Здесь сохраняют ремесла, национальную кухню, музыкальные традиции, которые веками формировали особый уклад.

Но край живет не только прошлым – он меняется, укрепляет экономику, не теряя своих корней. И внимание государства к Полесью всегда было особым. Сейчас реализуется вторая программа развития районов Припятского Полесья. Она требует серьезных финансовых ресурсов, но это важные инвестиции в регион, который когда-то особенно нуждался в поддержке. Многие помнят, в каком непростом положении находились эти территории. Теперь задача – не просто поддерживать Полесье, а создавать условия, чтобы оно все увереннее развивалось за счет собственного потенциала.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Полтора десятилетия назад мы приняли программу возрождения Полесья. Были поставлены простые понятные задачи: создать новые рабочие места, модернизировать производство, а самое главное, повысить качество жизни полешука.

Мы должны только в кино видеть этих людей на болоте и людей в лаптях. Только в кино. Да, мы уже их и видим только в кино. Многое сделали. И то, что когда-то я вам обещал, мы сделали. И сегодня реализуем вместе с вами уже вторую программу возрождения Полесья.

Я хочу, чтобы вы понимали, я не просто настаиваю на том, чтобы вы вваливали сюда огромные денежные средства. Без этого, конечно, развития быть не может. И это большие деньги. Но, изучив ваше мнение, учитывая интересы нашего государства, мы будем строить главное для вас, в общем скажу, – дороги и мосты. Здесь у нас с вами без дороги и мостов ничего не может быть.

Мы живем, говорят, на болоте. Да не на болоте. К нашему счастью, здесь огромное количество воды. Без чего страдает весь мир, а у нас этого добра хватает. Только надо этим нормально распорядиться. И вот эта вторая программа будет нацелена на то, чтобы люди могли иметь достойные условия жизни, достойную работу, нормальную заработную плату. Мы вчера об этом немало говорили. И в ближайшее время будут приняты очень серьезные решения. От вас только одно нужно – дисциплина, порядок и труд.

Главное богатство Полесья, конечно, – люди. Те, кто здесь живет, работает и своим трудом развивает этот край. Поэтому одна из самых теплых традиций фестиваля – награждение обладателей почетного звания «Ганаровы паляшук». Его получают за особый вклад в развитие региона и всей страны. Список сегодня пополнили 4 человека.