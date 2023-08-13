Лукашенко: расширяется список стран, где рады предоставить площадки именно белорусским строителям

Новости Беларуси. Мирный созидательный труд является крепким фундаментом уважаемой во все времена профессии, которую вы выбрали делом своей жизни. Такие слова адресовал всем, кто связан со строительной отраслью, в их профессиональный праздник Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал им доброго здоровья, неиссякаемой энергии, интересных проектов и новых трудовых побед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.