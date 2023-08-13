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Лукашенко: расширяется список стран, где рады предоставить площадки именно белорусским строителям

13 августа 2023 07:51
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Новости Беларуси. Мирный созидательный труд является крепким фундаментом уважаемой во все времена профессии, которую вы выбрали делом своей жизни. Такие слова адресовал всем, кто связан со строительной отраслью, в их профессиональный праздник Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал им доброго здоровья, неиссякаемой энергии, интересных проектов и новых трудовых побед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: расширяется список стран, где рады предоставить площадки именно белорусским строителям-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Благодаря вам в Беларуси ежегодно возводятся миллионы квадратных метров жилья, высокотехнологичные промышленные объекты. Это ценнейший вклад в экономику страны и успешную реализацию ее социальной политики. Отрадно отметить, что строительный комплекс постоянно модернизируется: внедряются современные технологии, используются отечественные инновационные стройматериалы, расширяется список стран, где рады предоставить площадки именно белорусским специалистам. Убежден, заложенные многими поколениями строителей традиции и стремление к расширению профессиональных горизонтов будут способствовать дальнейшему развитию отрасли на благо любимой Беларуси. 

# Строительство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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