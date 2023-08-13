Лукашенко: расширяется список стран, где рады предоставить площадки именно белорусским строителям

Новости Беларуси. Мирный созидательный труд является крепким фундаментом уважаемой во все времена профессии, которую вы выбрали делом своей жизни. Такие слова адресовал всем, кто связан со строительной отраслью, в их профессиональный праздник Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал им доброго здоровья, неиссякаемой энергии, интересных проектов и новых трудовых побед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря вам в Беларуси ежегодно возводятся миллионы квадратных метров жилья, высокотехнологичные промышленные объекты. Это ценнейший вклад в экономику страны и успешную реализацию ее социальной политики. Отрадно отметить, что строительный комплекс постоянно модернизируется: внедряются современные технологии, используются отечественные инновационные стройматериалы, расширяется список стран, где рады предоставить площадки именно белорусским специалистам. Убежден, заложенные многими поколениями строителей традиции и стремление к расширению профессиональных горизонтов будут способствовать дальнейшему развитию отрасли на благо любимой Беларуси.