Масштабная выставка электромобилей проходит в Минске. Чем удивляют посетителей?

Новости Беларуси. Зеленые номера стали частью повседневной жизни белорусов. День электротранспорта отмечают 9 июня в Минске. У Национальной библиотеки развернулась масштабная выставка экоавто. Популярность электромоделей в Беларуси растет, особенно на общественных маршрутах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественные электробусы широко представлены не только в столице, они курсируют и в других городах нашей страны. Это заметно и по уровню энергопотребления. За прошлый год 14 миллионов киловатт-часов было использовано на оказание услуг по зарядке. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За 4 месяца – прирост к 2022-му составил 6 %. Активно использовать экологически чистый транспорт позволяет белорусская АЭС.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси: Белорусская атомная электростанция, конечно, способствует, потому что это также экологичный источник энергии. Обеспечивается производство электрической энергии на первом энергоблоке уже на номинальной мощности. Он был введен в эксплуатацию 10 июня 2021 года. Второй энергоблок проходит этапные программы. Сейчас проходит этап опытно-промышленной эксплуатации. Реакторная установка работает сейчас на 75 % мощности. На этой мощности проходит определенный перечень мероприятий и исследований. Ну а в дальнейшем будет уже освоение мощности до 100 %.

Развивать инфраструктуру для электрокаров в Беларуси активно начали с 2018 года, когда Президент подписал Указ о стимуляции использования электромобилей. Как говорят специалисты, успехи – результат слаженной работы на всех уровнях. Сегодня фундаментальная основа создана и постоянно актуализируется. В том числе в вопросе зарядных станций.

Андрей Котик, заместитель по строительству и общим вопросам производственного объединения «Беларуснефть»:

В 2023 году мы переступим рубеж 700 зарядных станций, в 2024 — будет еще дополнительно 105 станций и дополнительно 15 супербыстрых зарядных комплексов.

Познакомиться с новинками и уже зарекомендовавшими себя моделями можно на выставке. Здесь представлены легковые авто, электробусы и электрогрузовики, а для любителей двухколесного транспорта – мотоциклы и велосипеды. К слову, в Беларуси продолжается работа над созданием отечественного легкового электромобиля.