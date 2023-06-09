«Очень тонкие и образные работы». Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открывается в Молодечно

Новости Беларуси. Молодечно принимает один из самых масштабных конкурсов страны Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии – 2023. На мероприятие съехались гости со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа обещает быть насыщенной. За Гран-при поборются более 20 конкурсантов из шести областей и столицы. Под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра имени Финберга артисты исполнят как уже знакомые белорусские хиты, так и авторские композиции. С самого утра город живет в ритме праздника: организована работа тематических площадок, проходят и выступления народных театров.

Елена Кучко, руководитель народной студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства молодечненского Дворца культуры:

Выставлены иллюстрации известных наших белорусских художников и также выставлены работы юных художников, студийцев нашей студии. А также такая интерактивная творческая площадка, где они прямо в режиме онлайн творят иллюстрацию. И каждый посетитель сегодня может прикоснуться к этому и создать вместе иллюстрацию к произведениям Максима Богдановича.

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

Мы, Белорусский союз художников, постоянные участники этого фестиваля. Мы на протяжении долгих лет дружим с Дворцом культуры, у нас здесь проходят пленэры, проходит итоговая выставка. И что сегодня можем рассказать о школе графики, которая здесь представлена: у нас в Беларуси одна из самых сильных школ графики вообще в мировом пространстве. И действительно здесь собраны очень тонкие и образные работы.