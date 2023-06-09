Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнётся в июле

Мероприятия по размещению российского тактического ядерного оружия на белорусской территории стартуют в июле 2023 года. Об этом заявил глава России Владимир Путин во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Комментируя ситуацию в сфере безопасности, российский лидер назвал ее стабильной, отметив уверенное взаимодействие между Беларусью и Россией. По плану идут договоренности между государствами по наиболее чувствительным вопросам. Речь идет о российском ядерном оружии, которое будет размещено на белорусской территории. По словам Путина, 7-8 июля завершаются подготовительные работы по возведению сооружений для его хранения. Затем сразу начнутся мероприятия непосредственно по размещению ядерного оружия в Беларуси.

Затронул российский лидер и вопросы экономического сотрудничества между странами. Темпы, которые наблюдаются, необычно хорошие, качество взаимодействия идет в нужном русле, отметил Путин. По его словам, акцент сделан не только на традиционную отрасль, но и высокотехнологичные области.