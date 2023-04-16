Прямой эфир

Клубники будут вёдра! Рассказываем простой и действенный рецепт подкормки

16 апреля 2023 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рассказываем рецепт простой и эффективной апрельской подкормки. Сразу стоит напомнить, что она довольно капризна при выращивании. Чтобы ягод было больше, успейте задобрить ее простым удобрением, рассказали в программе «Плюс-минус».

Клубники будут вёдра! Рассказываем простой и действенный рецепт подкормки-1

Вносить удобрения для того, чтобы клубника росла, нужно регулярно и в разные периоды. Апрельская подкормка тоже важна. Это обеспечит качественный рост. Внесите удобрение во второй половине апреля после того, как появятся первые листики.

В это время культуре особенно нужен азот. Возьмите два стакана коровяка и один стакан сульфата аммония. Эти компоненты разведите в 10 литрах воды и под каждый куст вносите примерно литр полученного раствора.

Клубники будут вёдра! Рассказываем простой и действенный рецепт подкормки-4

Читайте также:

Народные приметы на апрель. Узнаем о погоде и будущем урожае

Когда почва прогреется. Как узнать в апреле, что пора приступать к посадкам?

Правильное выращивание цветов из семян – что самое важное и когда начать?

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: Запад падёт, ибо воскрес Христос, у врагов истины шансов нет
15 апреля 2023 18:57

Азарёнок: Запад падёт, ибо воскрес Христос, у врагов истины шансов нет

«Там детей не надо учить патриотизму». Людмила Гладкая о гуманитарной миссии в Донбассе
15 апреля 2023 18:22

«Там детей не надо учить патриотизму». Людмила Гладкая о гуманитарной миссии в Донбассе

Лукашенко – спортсменам: «Есть где бегать, есть где соревноваться, показывайте результаты!»
15 апреля 2023 18:19

Лукашенко – спортсменам: «Есть где бегать, есть где соревноваться, показывайте результаты!»