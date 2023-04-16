Клубники будут вёдра! Рассказываем простой и действенный рецепт подкормки

Рассказываем рецепт простой и эффективной апрельской подкормки. Сразу стоит напомнить, что она довольно капризна при выращивании. Чтобы ягод было больше, успейте задобрить ее простым удобрением, рассказали в программе « Плюс-минус ».

Вносить удобрения для того, чтобы клубника росла, нужно регулярно и в разные периоды. Апрельская подкормка тоже важна. Это обеспечит качественный рост. Внесите удобрение во второй половине апреля после того, как появятся первые листики.

В это время культуре особенно нужен азот. Возьмите два стакана коровяка и один стакан сульфата аммония. Эти компоненты разведите в 10 литрах воды и под каждый куст вносите примерно литр полученного раствора.