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«Христос воскресе!» Православные христиане празднуют Пасху

16 апреля 2023 07:33
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Праздников праздник и торжество из торжеств. Православный мир встречает Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Христос воскресе!» Православные христиане празднуют Пасху-1

Колокольный благовест возвестил о наступлении великой минуты и эхом вслед за верующим разноситься под сводами церквей приветствие: «Христос воскресе!» В ответ мы слышим: «Воистину воскресе!» Многовековой опыт празднования породил большое количество традиций. На наших землях главное – посещать храмы, верить и желать друг другу счастья, здоровья и взаимопонимания.  

# Пасха # общество # Фотофакт

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