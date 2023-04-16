«Христос воскресе!» Православные христиане празднуют Пасху

Праздников праздник и торжество из торжеств. Православный мир встречает Пасху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колокольный благовест возвестил о наступлении великой минуты и эхом вслед за верующим разноситься под сводами церквей приветствие: «Христос воскресе!» В ответ мы слышим: «Воистину воскресе!» Многовековой опыт празднования породил большое количество традиций. На наших землях главное – посещать храмы, верить и желать друг другу счастья, здоровья и взаимопонимания.