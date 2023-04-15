Азарёнок: Запад падёт, ибо воскрес Христос, у врагов истины шансов нет

Ежедневные убийства мирных жителей, гонения на церковь. Все это сейчас реальность наших южных соседей. Белорусы же помогают чем могут. Очередная гуманитарная миссия только вернулась из Донбасса. На этот раз ее сопровождала наша коллега Людмила Гладкая. Подробностями жизни за линией войны она поделилась с нашим политобозревателем Григорием Азаренком. «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Великая суббота. Удивительный день. Бог погребен. Стоит тишина. Создатель мира убит. Все в тягостном ожидании. Так и нынче кажется, что правда разорвана, что истина попрана, что зло всемогуще и всеохватно, что грехи мира перевесили чашу гнева Господня, и торжествует владыка тьмы. Но вот из пещеры забрезжил свет. Ученики и верные пришли и увидели там, куда недавно принесли окровавленное тело, одну плащаницу. Стражники в недоумении. Свершилась великая благодать. Христос воскрес! Бог жив! Повержен сатана. Православные, возрадуйтесь, сошел Благодатный огонь! Ложь не есть правда, а истина всегда одна, истина воскресла, воскрес Господь и Бог наш Иисус Христос. Воскрес Христос и пали демоны, воскрес Христос и радуются ангелы, воскрес Христос и торжествует жизнь. В смятении и злобе люди, присягнувшие дьяволу, Америка, Запад, бандеровцы, змагары, фарисеи и саддукеи, вы низвергаетесь в пучину, ищет петлю Иуда Искариотский, Христос рушит ад, и торжествует наша правда. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. «Там детей не надо учить патриотизму». Людмила Гладкая рассказала о гуманитарной миссии в Донбассе.

Блаженны миротворцы ибо сынами Божьими нарекутся. Наш Президент таков. Не на словах, а на деле. Уже много-много лет он держит над Беларусью огненное небо, он заслоняет нас от зла и горя, а вы все ропщете, неблагодарные. Вспомните, как это было в самом начале его пути.