Лукашенко провёл встречу с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом

Продолжается межконтинентальное турне Президента Беларуси. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Омане. Сегодня, 1 декабря, глава государства провел встречу с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. В центре внимания были новые совместные проекты в промышленности, логистике, инвестициях, высоких технологиях и реализация уже достигнутых договоренностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение проходило не в официальных залах, а дома у Султана. Такой формат встречи – подтверждение высокого доверия, уважения и особого отношения к высокому гостю. По местным протокольным правилам – никаких заявлений на камеры и минутная съемка. После чего разговор продолжился уже за закрытыми дверями.

Диалог двух стран в последнее время значительно активизировался. Во многом благодаря недавнему обмену визитами. В 2024 году Александр Лукашенко посещал Маскат с рабочим визитом. Уже в октябре нынешнего Султан Омана приезжал с визитом в Беларусь. По итогам переговоров был подписан ряд важных документов. В том числе Дорожная карта сотрудничества на ближайшие годы.