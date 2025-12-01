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Лукашенко провёл встречу с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом

01 декабря 2025 10:36
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Продолжается межконтинентальное турне Президента Беларуси. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Омане. Сегодня, 1 декабря, глава государства провел встречу с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. В центре внимания были новые совместные проекты в промышленности, логистике, инвестициях, высоких технологиях и реализация уже достигнутых договоренностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко провёл встречу с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом-2

Общение проходило не в официальных залах, а дома у Султана. Такой формат встречи – подтверждение высокого доверия, уважения и особого отношения к высокому гостю. По местным протокольным правилам – никаких заявлений на камеры и минутная съемка. После чего разговор продолжился уже за закрытыми дверями.

Диалог двух стран в последнее время значительно активизировался. Во многом благодаря недавнему обмену визитами. В 2024 году Александр Лукашенко посещал Маскат с рабочим визитом. Уже в октябре нынешнего Султан Омана приезжал с визитом в Беларусь. По итогам переговоров был подписан ряд важных документов. В том числе Дорожная карта сотрудничества на ближайшие годы. 

Лукашенко провёл встречу с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом-4

Сегодня двум странам есть что предложить друг другу. Оман – сильный игрок на международной арене. Географическое положение делает государство ключевым морским узлом на маршрутах между Азией, Африкой и Европой. Кроме того, Беларусь эта ближневосточная страна привлекает развитой логистикой, нефтепереработкой и химической промышленностью, функционированием свободных экономических зон. 

Нацелен официальный Минск и на расширение экспорта. В свою очередь, для Омана в приоритете – развитие обрабатывающей промышленности, производство сельхозпродукции, переработка продуктов питания. Кроме того, стороны готовы создавать совместные предприятия. 

# Александр Лукашенко # Международная политика # Беларусь-Оман

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