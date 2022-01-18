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Представители гражданского общества Литвы в Беларуси: политику, которая проводит наша власть, мы не одобряем

18 января 2022 12:02
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Новости Беларуси. Жители Литвы возмущены политикой своего государства в отношении Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 18 января сообщили представители гражданского общества этой страны на встрече с министром иностранных дел Владимиром Макеем.  

Представители гражданского общества Литвы в Беларуси: политику, которая проводит наша власть, мы не одобряем-1

Много говорили о развитии двусторонних отношений и ситуации в Беларуси. Общественные активисты из Литвы уверены, что «цветные революции» делаются чужими руками. По мнению наших дипломатов, в это непростое время между соседями необходим диалог. Накануне эту встречу зарубежные СМИ окрестили «жестом отчаяния», заявляя, что визит литовцев в Беларусь будет использоваться для пропаганды. Глава внешнеполитического ведомства назвал подобные домыслы «абсолютно ложными».  

Представители гражданского общества Литвы в Беларуси: политику, которая проводит наша власть, мы не одобряем-4

Йонас Ковальскис, юрист, блогер (Литва):
Мы приехали из Литвы, чтобы протянуть руку дружбы вашему народу и чтобы изъявить вот такое желание. У нашей общественности, народа есть тоже глубокое понимание, что у вас происходит. И то, какую проводит политику наша власть, мы ее не одобряем. Мы имеем другую точку зрения и хотим ее выразить, сказать вам всем, что в Литве помнят дружеские, добрососедские отношения с вашим народом, вашим государством.  

Представители гражданского общества Литвы в Беларуси: политику, которая проводит наша власть, мы не одобряем-7

Представители дружественного нам литовского движения пробудут в Минске до 20 января. Они планируют пообщаться с простыми белорусами и представителями политических партий страны.  

# Беларусь-Литва # общество # Йонас Ковальскис # Владимир Макей # Фотофакт

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