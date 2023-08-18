ГТК усилит смены в оставшихся на границе с Литвой пунктах пропуска

Новости Беларуси. Поскольку все примененные против нашей страны меры не оказали влияния, на Западе решили попробовать действовать еще более радикально. С нынешней пятницы, 18 августа, Вильнюс закрывает для движения два пункта пропуска, которые являются сопредельными с белорусскими «Лошей» и «Видзами». Эти маршруты активно использовали водители легковых автомобилей и порожних грузовиков. Для минимизации негативных последствий белорусская таможня примет необходимые меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГТК прогнозируют, что потоки переориентируются на «Каменный Лог», «Котловку», «Урбаны». Соответственно нагрузка на них вырастет, а из-за игнорирования контролирующими службами сопредельных стран норм оформления транспорта образуются очереди. В связи с этим будут усилены смены в оставшихся на границе с Литвой пунктах пропуска. Беларусь всегда стремилась к хорошим добрососедским отношениям, в том числе с народами Польши, Литвы и Латвии. Но понять логику и мотивы поведения руководства этих стран уже совсем сложно. Ведь, раскручивая маховик эскалации, добиться геополитических преимуществ невозможно.