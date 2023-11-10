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Лукашенко проводит несколько встреч во Дворце Независимости

10 ноября 2023 07:57
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Новости Беларуси. Много новостей 10 ноября ожидаем из Дворца Независимости. Как сообщает «Пул Первого», Президент сегодня проводит сразу несколько встреч. Первое мероприятие – международное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко проводит несколько встреч во Дворце Независимости-1

Как накануне анонсировал Александр Лукашенко, состоится встреча с главами политических партий. В центре внимания – подготовка к единому дню голосования. Грядущая кампания станет важнейшей в 2024 году.

Сегодня в Беларуси зарегистрированы четыре политические партии. «Белая Русь», Коммунистическая партия Беларуси, Либерально-демократическая партия и Республиканская партия труда и справедливости.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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