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Правильный выбор профессии – старшеклассникам предлагают определиться с делом всей жизни

10 ноября 2023 06:52
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Новости Беларуси. Выбрать дело жизни вовремя, определиться с тем, в какой сфере себя реализовать, – такую помощь предлагает разработанная Республиканским институтом профобразования платформа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правильный выбор профессии – старшеклассникам предлагают определиться с делом всей жизни-1

Системой «ПрофиТест» только за два месяца воспользовались уже более 110 тысяч юношей и девушек. Разработка анализирует склонности учащихся и предлагает на выбор специальности, которые могут подойти абитуриенту. Такой диагностикой может воспользоваться и взрослый человек, решивший сменить направление деятельности.

Правильный выбор профессии – старшеклассникам предлагают определиться с делом всей жизни-4

Чтобы достоверно определить сферу интересов и получить подсказку, в каких учреждениях образования можно освоить интересующую специальность, важно пройти все блоки тестов – обращают внимание в институте и приглашают на свой сайт, где также опубликовано большое количество видеороликов о различных профессиях.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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