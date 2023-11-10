Правильный выбор профессии – старшеклассникам предлагают определиться с делом всей жизни

Новости Беларуси. Выбрать дело жизни вовремя, определиться с тем, в какой сфере себя реализовать, – такую помощь предлагает разработанная Республиканским институтом профобразования платформа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Выбрать дело жизни вовремя, определиться с тем, в какой сфере себя реализовать, – такую помощь предлагает разработанная Республиканским институтом профобразования платформа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Системой «ПрофиТест» только за два месяца воспользовались уже более 110 тысяч юношей и девушек. Разработка анализирует склонности учащихся и предлагает на выбор специальности, которые могут подойти абитуриенту. Такой диагностикой может воспользоваться и взрослый человек, решивший сменить направление деятельности.
Чтобы достоверно определить сферу интересов и получить подсказку, в каких учреждениях образования можно освоить интересующую специальность, важно пройти все блоки тестов – обращают внимание в институте и приглашают на свой сайт, где также опубликовано большое количество видеороликов о различных профессиях.