Погода меняется. ГАИ рекомендует подготовить автомобили к зиме

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Напоминаем, что с 1 декабря по 1 марта все транспортные средства, для которых (согласно ПДД) предусмотрена сезонная смена резины, обязательно должны быть оборудованы зимними шинами с высотой рисунка протектора не менее 4 миллиметров на всех колесах. Уже сейчас перестраивайтесь на зимний, более сдержанный стиль вождения, выбирайте безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния дорожного покрытия, откажитесь от резких маневров, торможения. Будьте внимательны в пути, берегите себя и окружающих.