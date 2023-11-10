Погода меняется. ГАИ рекомендует подготовить автомобили к зиме

Новости Беларуси. Состояние дорожного покрытия может оказаться дополнительным фактором опасности. К тому же сезонная смена шин предусмотрена Правилами дорожного движения, обращают внимание инспекторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Состояние дорожного покрытия может оказаться дополнительным фактором опасности. К тому же сезонная смена шин предусмотрена Правилами дорожного движения, обращают внимание инспекторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Напоминаем, что с 1 декабря по 1 марта все транспортные средства, для которых (согласно ПДД) предусмотрена сезонная смена резины, обязательно должны быть оборудованы зимними шинами с высотой рисунка протектора не менее 4 миллиметров на всех колесах. Уже сейчас перестраивайтесь на зимний, более сдержанный стиль вождения, выбирайте безопасную скорость и дистанцию с учетом состояния дорожного покрытия, откажитесь от резких маневров, торможения. Будьте внимательны в пути, берегите себя и окружающих.
Если сегодня, 10 ноября, по стране еще преимущественно без осадков, то утром 11 ноября, по прогнозам синоптиков, в Беларусь придут атмосферные фронты с юга Европы. Они принесут дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман, предупреждают в Белгидромете.