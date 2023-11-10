В Беларуси записаться на техосмотр теперь можно с помощью мобильного приложения

Михаил Михаловский, начальник управления организации государственного технического осмотра предприятия «Белтехосмотр»:

Мы все знаем, что у нас автовладельцы все-таки тоже стремятся к сокращению своего времени. Соответственно, нами было принято решение с учетом дальнейшей цифровизиции, перевода разрешения в электронный вид разработать мобильное приложение. Чтобы человек не через сайт или компьютер мог найти диагностическую станцию, которая к нему ближе и удобнее. Там соответствующие схема, список есть, чтобы мог записаться на гостехосмотр и получение разрешения и оплатить. Там можно «привязать» 1, 2, 3 транспортных средства и получать информацию о сроках действия разрешения.