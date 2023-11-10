В Беларуси записаться на техосмотр теперь можно с помощью мобильного приложения

Новости Беларуси. Записаться на техосмотр онлайн. В Беларуси начало работу мобильное приложение. Присоединились к нему уже более 5 000 автовладельцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Записаться на техосмотр онлайн. В Беларуси начало работу мобильное приложение. Присоединились к нему уже более 5 000 автовладельцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С помощью этого сервиса можно запланировать прохождение гостехосмотра в удобное время, оплатить услуги и административные процедуры, а в дальнейшем и проверить срок действия выданного разрешения.
Михаил Михаловский, начальник управления организации государственного технического осмотра предприятия «Белтехосмотр»:
Мы все знаем, что у нас автовладельцы все-таки тоже стремятся к сокращению своего времени. Соответственно, нами было принято решение с учетом дальнейшей цифровизиции, перевода разрешения в электронный вид разработать мобильное приложение. Чтобы человек не через сайт или компьютер мог найти диагностическую станцию, которая к нему ближе и удобнее. Там соответствующие схема, список есть, чтобы мог записаться на гостехосмотр и получение разрешения и оплатить. Там можно «привязать» 1, 2, 3 транспортных средства и получать информацию о сроках действия разрешения.
Своевременно проходить государственный технический осмотр предписано законодательством. Для автовладельцев по всей стране доступны более 230 станций диагностики.