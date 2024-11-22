Хореографическому ансамблю «Хорошки» – 50 лет! Узнали, какую программу готовят по случаю юбилея

2024-й стал по-настоящему особенным для Белорусского государственно-академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки». Коллективу исполнилось 50 лет. Юбилейный год творческий коллектив отметил вместе со зрителями и в разных уголках страны. Какие моменты стали самыми запоминающимися и что ожидает зрителей на предстоящих грандиозных концертах «Журавлиный крик»? Рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – заслуженные артисты Республики Беларусь. Солист ансамбля «Хорошки» Василий Приходько, заслуженная артистка Республики Беларусь, педагог-репетитор творческого коллектива Светлана Кашталапова-Потапович.
Александр Меженный, ведущий:
Расскажите о том, как это все начиналось.
Светлана Кашталапова-Потапович, заслуженная артистка Республики Беларусь, педагог-репетитор:
Начиналось с маленького состава, восемь пар, совершенно сумасшедших, озаренных хореографией людей, творческие, наполненные глаза. Валентина Ивановна Гаевая, Николай Григорьевич Дудченко. У нас был такой тандем, мы стремились к тому, чтобы донести до всего мира, что такое белорусский танец, что такое белорусский народ.
У нас так получилось, особенно после того, когда мы завоевали на Всероссийском конкурсе артистов профессиональных коллективов первое место. И когда действительно все узнали, кто такие «Хорошки». Оттуда идет отсчет нашей грандиозной победы, которая продолжается до сих пор.
Александр Меженный:
21-23 ноября концертное выступление коллектива. Давайте расскажем, где это все пройдет. В Купаловском театре, насколько я знаю. Что будет представлено?
Василий Приходько:
Мы представляем программу «Журавлиный крик». Эта программа посвящена и военной тематике в том числе. Программа имеет особую ценность в том, что это одна из лучших работ Гаевой Валентины Ивановны, дополненная новыми номерами. Это номера, которые в Минске мы еще не показывали. Они были представлены в Гродно 14 ноября. Это работы нашего художественного руководителя Грушовой Ирины Анатольевны. И у минского зрителя будет уникальная возможность эти номера увидеть, и оценить, и порадоваться вместе с нами премьерным показам.
Подробности в видео.