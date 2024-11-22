Хореографическому ансамблю «Хорошки» – 50 лет! Узнали, какую программу готовят по случаю юбилея

2024-й стал по-настоящему особенным для Белорусского государственно-академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки». Коллективу исполнилось 50 лет. Юбилейный год творческий коллектив отметил вместе со зрителями и в разных уголках страны. Какие моменты стали самыми запоминающимися и что ожидает зрителей на предстоящих грандиозных концертах «Журавлиный крик»? Рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – заслуженные артисты Республики Беларусь. Солист ансамбля «Хорошки» Василий Приходько, заслуженная артистка Республики Беларусь, педагог-репетитор творческого коллектива Светлана Кашталапова-Потапович. Александр Меженный, ведущий:

Расскажите о том, как это все начиналось.

Светлана Кашталапова-Потапович, заслуженная артистка Республики Беларусь, педагог-репетитор:

Начиналось с маленького состава, восемь пар, совершенно сумасшедших, озаренных хореографией людей, творческие, наполненные глаза. Валентина Ивановна Гаевая, Николай Григорьевич Дудченко. У нас был такой тандем, мы стремились к тому, чтобы донести до всего мира, что такое белорусский танец, что такое белорусский народ. У нас так получилось, особенно после того, когда мы завоевали на Всероссийском конкурсе артистов профессиональных коллективов первое место. И когда действительно все узнали, кто такие «Хорошки». Оттуда идет отсчет нашей грандиозной победы, которая продолжается до сих пор. Александр Меженный:

21-23 ноября концертное выступление коллектива. Давайте расскажем, где это все пройдет. В Купаловском театре, насколько я знаю. Что будет представлено?