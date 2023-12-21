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Новый дом для многодетных на 38 квартир возводят в Колодищах

21 декабря 2023 17:36
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Максимально обеспечить многодетные семьи жильем – одна из ключевых задач, над которой работают в центральном регионе. Так, еще один многоквартирный дом для этой категории граждан возводят в агрогородке Колодищи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новый дом для многодетных на 38 квартир возводят в Колодищах-1

Пятиэтажка рассчитана на 38 квартир: 18 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Для удобства в каждом подъезде оборудован лифт. На первом этаже разместится аптека и помещение для товарищества собственников. А во дворе обустроят современную детскую площадку, зоны отдыха и велобокс. Для владельцев авто предусмотрели парковку более чем на 40 мест.

Новый дом для многодетных на 38 квартир возводят в Колодищах-4

Александр Ефимович, главный инженер УКС Минского района:
Площадь двухкомнатной квартиры – 63 квадратных метра, площадь трехкомнатной – 88,3 квадратных метра. На данный момент закончены работы по возведению коробки здания. Производятся работы по инженерным сетям, кладочные работы.

Завершить все строительные работы намерены во втором квартале 2024 года. К слову, в Колодищах сегодня есть все для комфортной жизни: современная школа, детский сад, удобное транспортное сообщение со столицей. Инфраструктуру продолжают развивать.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество

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