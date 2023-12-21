Новый дом для многодетных на 38 квартир возводят в Колодищах

Максимально обеспечить многодетные семьи жильем – одна из ключевых задач, над которой работают в центральном регионе. Так, еще один многоквартирный дом для этой категории граждан возводят в агрогородке Колодищи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пятиэтажка рассчитана на 38 квартир: 18 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Для удобства в каждом подъезде оборудован лифт. На первом этаже разместится аптека и помещение для товарищества собственников. А во дворе обустроят современную детскую площадку, зоны отдыха и велобокс. Для владельцев авто предусмотрели парковку более чем на 40 мест.
Александр Ефимович, главный инженер УКС Минского района:
Площадь двухкомнатной квартиры – 63 квадратных метра, площадь трехкомнатной – 88,3 квадратных метра. На данный момент закончены работы по возведению коробки здания. Производятся работы по инженерным сетям, кладочные работы.
Завершить все строительные работы намерены во втором квартале 2024 года. К слову, в Колодищах сегодня есть все для комфортной жизни: современная школа, детский сад, удобное транспортное сообщение со столицей. Инфраструктуру продолжают развивать.