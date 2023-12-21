На едином дне информирования в Минске обсудили избирательную кампанию – 2024
Новости Беларуси. Об избирательной кампании 2024 года в новых правовых условиях и политической безопасности говорили на едином дне информирования в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он прошел в Минской городской ратуше.
В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники Мингорисполкома и городской актив. К центральной студии в режиме онлайн подключились также представители всех районов города. Приглашенные эксперты информировали об основных нововведениях в избирательном законодательстве, а также рассказали участникам об общественно-политических процессах, происходящих в мире и государстве.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Учитывая ту международную ситуацию, геополитическую, которая сегодня в мире существует, когда крушение однополярного несправедливого мироустройства происходит в тяжелой форме, эти вещи нам, конечно же, необходимо учитывать, тем более что Республика Беларусь находится на геополитическом перекрестке. Так исторически сложилось. Для нас эти проблемы, к сожалению, очень-очень актуальны.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
В этом году мы проводим последний день информирования, и ту форму, которая для нас уже стала доброй, традиционной, безусловно, мы ее продолжим и в следующем году. Это уникальная возможность сегодня приглашать к нам сюда, в Минскую городскую ратушу, людей, которые действительно профессионально занимаются теми вопросами, которые подлежат освещению.
Единый день информирования проходит каждый месяц. Темы поднимают самые разные. Такие встречи нужны, чтобы получить обратную связь с людьми и обменяться мнениями по наиболее актуальным общественным и политическим вопросам.