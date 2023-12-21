На едином дне информирования в Минске обсудили избирательную кампанию – 2024

Новости Беларуси. Об избирательной кампании 2024 года в новых правовых условиях и политической безопасности говорили на едином дне информирования в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он прошел в Минской городской ратуше.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники Мингорисполкома и городской актив. К центральной студии в режиме онлайн подключились также представители всех районов города. Приглашенные эксперты информировали об основных нововведениях в избирательном законодательстве, а также рассказали участникам об общественно-политических процессах, происходящих в мире и государстве.