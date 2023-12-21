Директор центра соцобслуживания: мечтаю, чтобы каждый чувствовал поддержку государства, которая у нас есть

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Людмила Мороз, директор Столинского территориального центра социального обслуживания населения:

Я выросла на Столинщине. У нас очень трудолюбивые люди. Как сказал наш Президент, полешук – это белорус со знаком качества. С детства мечтала стать врачом. Поступила в Брестское медицинское училище, планировала идти в мединститут, но родители сказали: иди, зарабатывай свой хлеб. Времена были тяжелые, 1990-е годы. Им было сложно поднимать троих детей. Проработала медсестрой в больнице 19 лет.

Вышла замуж я достаточно рано. Пять лет жили со свекровью, держали парник, работали на основной работе. И понимали, что нужно получать высшее образование. Вначале пошел учиться муж. Затем, уже имея троих детей, пошла учиться я. Мой выбор пал на специальность «Социальная работа».

Людмила Мороз:

Оказание социальных услуг обеспечивают 225 человек в шести отделениях центра. Наш труд отмечен на самом высоком уровне. В прошлом году Столинский территориальный центр социального обслуживания населения занесен на Республиканскую доску почета. Мы стараемся обеспечить шаговую доступность, чтобы граждане могли получить помощь рядом и в полном объеме.