Директор центра соцобслуживания: мечтаю, чтобы каждый чувствовал поддержку государства, которая у нас есть

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.
Людмила Мороз, директор Столинского территориального центра социального обслуживания населения:
Я выросла на Столинщине. У нас очень трудолюбивые люди. Как сказал наш Президент, полешук – это белорус со знаком качества.
С детства мечтала стать врачом. Поступила в Брестское медицинское училище, планировала идти в мединститут, но родители сказали: иди, зарабатывай свой хлеб. Времена были тяжелые, 1990-е годы. Им было сложно поднимать троих детей. Проработала медсестрой в больнице 19 лет.
Вышла замуж я достаточно рано. Пять лет жили со свекровью, держали парник, работали на основной работе. И понимали, что нужно получать высшее образование. Вначале пошел учиться муж. Затем, уже имея троих детей, пошла учиться я. Мой выбор пал на специальность «Социальная работа».
Людмила Мороз:
Оказание социальных услуг обеспечивают 225 человек в шести отделениях центра. Наш труд отмечен на самом высоком уровне. В прошлом году Столинский территориальный центр социального обслуживания населения занесен на Республиканскую доску почета. Мы стараемся обеспечить шаговую доступность, чтобы граждане могли получить помощь рядом и в полном объеме.
Людмила Мороз:
Делиться светом своей души – это уже огромное счастье. Я мечтаю, чтобы в нашей Беларуси мы жили мирно, счастливо, чтобы каждый человек чувствовал ту поддержку государства, которая у нас есть. Я мечтаю о том, чтобы мои сыновья сделали правильный выбор, создали хорошие семьи. Вырастут младшие дети, и я знаю, что все они будут жить и работать в нашей родной Беларуси. Потому что они так же, как и мы, очень любят нашу страну. Мы гордимся тем, что мы белорусы.
Подробности в видеоматериале.