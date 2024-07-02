«Это был ещё трудный мир, но это был лучший мир!» Участник ВОВ вспомнила, как праздновали Победу

В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч советских женщин и молоденьких девушек в серых шинелях встали на защиту Родины. Женщины наравне с мужчинами делили все тяготы и невзгоды фронтового быта практически во всех родах и видах войск Красной армии.

Татьяна Романова, участник Великой Отечественной войны: Война для меня началась тогда, когда я уезжала из Москвы на каникулы к своим родителям. Нас провожала бабушка на Белорусском вокзале, и он вовремя отправился в сторону Смоленска. 22 была объявлена война. По радио, по газетам говорили и все говорили только о минском направлении, когда Минск уже был почти взят.

11 июня шестнадцатилетняя Таня вместе с бабушкой, мамой и младшим братом приехали из Москвы на отдых к родителям в деревню Соболево Смоленской области. Мама и папа девушки работали учителями в училище, которое было создано на месте бывшей женской учительской семинарии в пятидесяти километрах от Смоленска.

Неподалеку от Соболева стояла военная часть. Таня познакомилась со связистом из этой части. Однажды он позвонил ей и сообщил, что фронт приближается и им надо бежать. На собрании учительского коллектива было принято увезти некоторые семьи в эвакуацию. Все остальное население поселка осталось, не зная, что с ними будет, не зная своей судьбы.

Татьяна Романова:

В конце 1942 года мы вдруг узнаем, что евреев согнали куда-то в одно место. Потребовали в Монастырщину привезти русскую мать с детьми отец, которых был еврей. И через какое-то время мы узнаем, что расстреляли этих трех детей. Это было настолько потрясающе, что мама моя была в истерике. Тем не менее мы выжили. После того как нас освободили, то очень быстро начали восстанавливать училище. Собрали такую довольно большую массу людей в Смоленск на строительство моста. И вот тут уже началась моя жизнь в действующей армии.