Готовим суши в бокале. Показываем необычный рецепт от шеф-повара

Приступаем к приготовлению. Нарезаем огурец мелким кубиком. Берем спелое авокадо, нарезаем кубиком. Суши можно готовить с различными начинками. Это могут быть овощи, фрукты, рыба, также это может быть мясо либо сыр.

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим суши в бокале. Для этого блюда нам понадобится огурец свежий, авокадо, кунжутный соус, листы нори, красная рыба, рис, сливочный сыр.

Также нам понадобится рыба. Мы используем слабосоленую, можно использовать свежую. Рыбу будем нарезать средним кубиком.

Все ингредиенты подготовлены, приступаем к сборке суши. Укладываем немного нори на дно. Можно использовать не только бокал, это может быть красивый стакан, банка либо какая-то красивая пиалка, стеклянный салатник.

Следующим слоем укладываем рис. Рис для суши используется такого сорта, как нишики. Сверху на рис выкладываем сливочный сыр. Рис для суши лучше всего использовать круглый, с высоким содержанием крахмала. Он должен быть достаточно липким и развариваться.