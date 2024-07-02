Готовим суши в бокале. Показываем необычный рецепт от шеф-повара
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим суши в бокале. Для этого блюда нам понадобится огурец свежий, авокадо, кунжутный соус, листы нори, красная рыба, рис, сливочный сыр.
Приступаем к приготовлению. Нарезаем огурец мелким кубиком. Берем спелое авокадо, нарезаем кубиком. Суши можно готовить с различными начинками. Это могут быть овощи, фрукты, рыба, также это может быть мясо либо сыр.
Также нам понадобится рыба. Мы используем слабосоленую, можно использовать свежую. Рыбу будем нарезать средним кубиком.
Также понадобятся листья нори, их нарезаем соломкой.
Все ингредиенты подготовлены, приступаем к сборке суши. Укладываем немного нори на дно. Можно использовать не только бокал, это может быть красивый стакан, банка либо какая-то красивая пиалка, стеклянный салатник.
Следующим слоем укладываем рис. Рис для суши используется такого сорта, как нишики. Сверху на рис выкладываем сливочный сыр. Рис для суши лучше всего использовать круглый, с высоким содержанием крахмала. Он должен быть достаточно липким и развариваться.
Немного авокадо, кунжутного соуса, красной рыбы, свежий огурец. И снова повторяем – листы нори, сверху на рис укладываем сливочный сыр, авокадо, кунжутный соус, красную рыбу сверху, огурец. Сверху укладываем листики нори. Немного риса, сливочного сыра, сверху все украшаем красной рыбой. Поливаем кунжутным соусом.
Наше блюдо готово. По желанию можно украсить сверху белым либо черным кунжутом.