Республиканский фестиваль идей для педагогов принимает Орша

Как воспитать гражданина своей страны – эту тему 16 мая обсудят на Республиканском фестивале идей. Двухдневное мероприятие принимает Орша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как воспитать гражданина своей страны – эту тему 16 мая обсудят на Республиканском фестивале идей. Двухдневное мероприятие принимает Орша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площадке форума выступят представители Академии образования, пройдут презентации эффективных практик. Руководители центров дополнительного образования, учителя-предметники из разных регионов страны обменяются опытом работы. Воспитывая молодежь патриотами, педагоги укрепляют государство, закладывают надежный фундамент для дальнейшего развития Беларуси.