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Республиканский фестиваль идей для педагогов принимает Орша

16 мая 2024 08:53
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Как воспитать гражданина своей страны – эту тему 16 мая обсудят на Республиканском фестивале идей. Двухдневное мероприятие принимает Орша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский фестиваль идей для педагогов принимает Орша-1

На площадке форума выступят представители Академии образования, пройдут презентации эффективных практик. Руководители центров дополнительного образования, учителя-предметники из разных регионов страны обменяются опытом работы. Воспитывая молодежь патриотами, педагоги укрепляют государство, закладывают надежный фундамент для дальнейшего развития Беларуси.

# Государственная политика в области образования # общество

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