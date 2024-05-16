В Гомельской области стартовал учебный сбор для военнообязанных и должностных лиц

Повысить навыки должностных лиц и военнообязанных: учебный сбор начинается 16 мая в Гомельской области. Он пройдет по 7 июня под руководством председателя Речицкого райисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После приема военнообязанных и их всестороннего обеспечения с помощью ресурсов местной базы мобилизационного развертывания состоится восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными. В соответствии со своими учетными специальностями военнообязанные подготовятся к выполнению задач.

Затем будут отработаны вопросы формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения. Сбор позволит повысить навыки должностных лиц исполкомов по формированию территориальных войск, а военнообязанных – в выполнении поставленных задач.