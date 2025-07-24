Лукашенко с иронией отнесся к запрету на въезд в Эстонию

Белорусский лидер Александр Лукашенко с иронией отозвался о введенных Эстонией мерах, в том числе о запрете на въезд. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь Президента РБ Наталья Эйсмонт.

Глава Беларуси, по ее словам, отметил, что никогда не бывал в Эстонии и думает, что «выживет ли он».

«Могу рассказать о реакции Президента на эту сегодняшнюю «громкую» новость. Буквально и дословно Президент сказал так: «Никогда, к сожалению, не был в Эстонии... И после введения санкций все думаю – выживу ли?», – сообщила пресс-секретарь.

Ранее Эстония решила бессрочно запретить въезд в свою страну 273 гражданам Беларуси, включая главу РБ.