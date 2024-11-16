Как понять, что у вашего близкого анорексия? Специалист рассказала, когда бить тревогу

16 ноября, начиная с 2005 года, во всем мире отмечается Международный день борьбы с анорексией. Чем опасно коварное заболевание и как много людей сегодня им страдают, спросили у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Виктория Морозова, руководитель Центра психологической помощи лицам с зависимостями Минского городского клинического наркологического центра.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Где грань? Чтобы близкие человека, который, возможно, уже заболел, заметили и услышали этот тревожный звонок.