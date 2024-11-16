Как понять, что у вашего близкого анорексия? Специалист рассказала, когда бить тревогу

16 ноября, начиная с 2005 года, во всем мире отмечается Международный день борьбы с анорексией. Чем опасно коварное заболевание и как много людей сегодня им страдают, спросили у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии Виктория Морозова, руководитель Центра психологической помощи лицам с зависимостями Минского городского клинического наркологического центра.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Где грань? Чтобы близкие человека, который, возможно, уже заболел, заметили и услышали этот тревожный звонок.
Виктория Морозова, руководитель Центра психологической помощи лицам с зависимостями Минского городского клинического наркологического центра:
Это психическое расстройство, нервная анорексия, которое относится к расстройствам пищевого поведения. Наряду с такими, как булимия и компульсивное переедание. Это заболевание прогрессирующее. И на первых этапах можно даже не заметить, что это действительно анорексия. Главным моментом является ограничительное поведение в отношении приемов пищи, причем сознательное ограничение. Далее происходит потеря веса, искаженное отношение к своему телу.
Данному расстройству, согласно статистике, больше подвержены подростки от 13 до 18 лет, преимущественно женского пола. Взрослые встречаются, но, как правило, это является следствием какой-то психологической травмы.
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