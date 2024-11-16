Элеонора Качаловская представляет Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике

Обладательница титулов «Мисс Беларусь – 2023» и «Мисс Европа Континенталь» Элеонора Качаловская продолжает покорять мировую арену красоты. На этот раз она представляет нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который проходит в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже состоялся предварительный этап отборочный финал, который включал дефиле в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Каждое из выступлений белоруски – это настоящий перформанс красоты и стиля. Отборочный финал – это важнейший этап конкурса. Жюри оценивает не только внешние данные участниц, но и их харизму и способность держаться на сцене.