Элеонора Качаловская представляет Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике
Обладательница титулов «Мисс Беларусь – 2023» и «Мисс Европа Континенталь» Элеонора Качаловская продолжает покорять мировую арену красоты. На этот раз она представляет нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который проходит в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже состоялся предварительный этап отборочный финал, который включал дефиле в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Каждое из выступлений белоруски – это настоящий перформанс красоты и стиля. Отборочный финал – это важнейший этап конкурса. Жюри оценивает не только внешние данные участниц, но и их харизму и способность держаться на сцене.
Финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет сегодня, 16 ноября. По минскому времени будет уже за полночь. В конкурсе Беларусь участвует впервые. Несмотря на такую ответственность, Элеонора Качаловская продемонстрировала высокую подготовку и желание представить страну на достойном уровне.