Над Беларусью в ночь перед Рождеством на небе появится «Вифлеемская звезда»

Ночью с 6 на 7 января над Беларусью можно будет наблюдать редкое астрономическое явление. Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную «Вифлеемскую звезду», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По расчетам астрономов, в Рождественскую ночь планеты выстроятся особенно плотно и почти совпадут в одной линии. Однако специалисты предупреждают, что увидеть парад планет невооруженным глазом вряд ли получится: небесные тела теряются в ярком солнечном свете. Небесное трио можно будет наблюдать только на рассвете под солнечным диском. Это будет похоже на яркий блик.