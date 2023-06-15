Лукашенко принял верительные грамоты послов зарубежных стран

Новости Беларуси. Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств. 15 июня дипломаты из 9 дружественных стран вручили Президенту Беларуси верительные грамоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

Гана, Иран, Корея, Мавритания, Мексика, Панама, Таджикистан, Таиланд, Эквадор. Дипломатические представители этих государств начинают ответственную миссию в нашей стране. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь традиционно имеет дружественные связи с государствами Азии и Латинской Америки, и сегодня есть огромный потенциал для развития двусторонних отношений по всем направлениям. Главное условие – паритет и взаимопонимание. Президент обратил внимание на непростую глобальную обстановку, в условиях которой укреплять контакты и развивать многополярный мир особенно важно. Ведь нарушителей спокойствия хватает – расшатыванием стабильности и всей системы европейской безопасности занимается коллективный Запад. Причем в ход идут все инструменты давления. На этом фоне международные организации давно перестали служить тем ценностям и идеалам, для защиты которых они были созданы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Организация Объединенных Наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют. Пытаются затормозить развитие отдельных государств и целых регионов, а на границах с несогласными разворачивают ударные силы НАТО. Мы с таким раскладом категорически не согласны. И где все эти международные организации, которые это все видят: ООН, ОБСЕ, Совет Европы, МВФ и Всемирный банк, когда нас уже третье десятилетие душат незаконными санкциями.

Беларусь как самостоятельный и ответственный участник международного сообщества вносит существенный вклад в систему международной и региональной безопасности. Мы готовы вести диалог о сотрудничестве с любой страной, которая уважает выбор белорусского народа, признает суверенитет и независимость нашего государства. Подчеркиваю, на основе равноправия и взаимной выгоды. Беларусь всегда открыта и радушна с теми, кто открыт и искренен с нами. Именно на этих принципах мы традиционно развивали и развиваем контакты со всеми партнерами.

Президент отдельно остановился на сотрудничестве с каждой из стран, которые представляют послы. И если в отношениях с Таджикистаном планы на будущее определены, с другими государствами предстоит развивать диалог. Этому может поспособствовать обмен визитами на различных уровнях. В том числе на самом высоком.