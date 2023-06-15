Головченко поставил задачи по устранению недостатков в здравоохранении

Новости Беларуси. Предметный разговор о функционировании системы здравоохранения состоялся в правительстве. Премьер-министр Роман Головченко собрал накануне совещание, чтобы еще раз расставить акценты и проверить, как выполняется поручение главы государства. Президент поставил четкие задачи: устранить все имеющиеся в отрасли недостатки, обеспечить качественную медицинскую помощь пациентам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкнувшись с жесткой критикой, на местах активно включились в работу. В первую очередь озаботились состоянием клиник. Однако вектор взят не совсем верный, отметил Роман Головченко. Первоочередное – внимательное отношение к людям. А с этим пока есть проблемы. О том, какая работа проводится для повышения качества оказания медицинской помощи, рассказал министр здравоохранения. Налажен контроль за исполнением протоколов, их переработки. Среди острых моментов – вопрос эндопротезирования.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы доложили, каким образом идет поставка суставов, организация медицинской помощи в этом направлении, каким образом происходит импортозамещение, каким образом возвращаются наши отечественные производители, возвращают логистику производства суставов. Может быть, на ином уровне, потому что если раньше мы за бюджетные средства ставили суставы с менее продвинутыми характеристиками, то сейчас мы поставляем для бюджетной установки западные суставы очень высокого качества. Мы поставили задачу нашим заводам, чтобы их суставы сейчас, которые будут поставлены, должны быть того качества, которого требуют нынешнее время и наши пациенты. Требуют, кстати, доктора и пациенты в одном пуле.

Чтобы до конца года привести работу системы здравоохранения в порядок, необходимо ежедневно демонстрировать динамику и конкретные результаты, подчеркнул в ходе совещания премьер-министр. На уровне правительства сформирована соответствующая рабочая группа, призванная обеспечить координацию и контроль выполнения поручений.