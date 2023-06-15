Прямой эфир

Лукашенко: Беларусь рассчитывает в новом статусе в ближайшее время активно включиться в работу ШОС

15 июня 2023 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

22 года назад была создана Шанхайская организация сотрудничества. С этой знаменательной датой генерального секретаря объединения Чжан Мина от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За это время ШОС превратилась в мощную многопрофильную структуру, заняла достойное место в иерархии международных организаций и стала центром притяжения для многих государств Евразии. И значение организации в современных условиях только возрастает», – отметил глава государства в поздравлении.

Президент поблагодарил генерального секретаря ШОС за внимательное и конструктивное отношение к взаимодействию с Беларусью, а также за уже проделанную и продолжающуюся работу по вступлению нашей страны в организацию в качестве полноправного члена.

# Шанхайская организация сотрудничества # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Шанхайская организация сотрудничества # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусско-китайский форум пройдёт в БНТУ 15-16 июня
15 июня 2023 08:06

Белорусско-китайский форум пройдёт в БНТУ 15-16 июня

Белорусские пограничники сбили украинский беспилотник со взрывчаткой
15 июня 2023 07:58

Белорусские пограничники сбили украинский беспилотник со взрывчаткой

Победители республиканской военно-патриотической игры «Орлёнок» станут известны 15 июня
15 июня 2023 07:53

Победители республиканской военно-патриотической игры «Орлёнок» станут известны 15 июня