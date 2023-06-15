Лукашенко: Беларусь рассчитывает в новом статусе в ближайшее время активно включиться в работу ШОС

22 года назад была создана Шанхайская организация сотрудничества. С этой знаменательной датой генерального секретаря объединения Чжан Мина от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За это время ШОС превратилась в мощную многопрофильную структуру, заняла достойное место в иерархии международных организаций и стала центром притяжения для многих государств Евразии. И значение организации в современных условиях только возрастает», – отметил глава государства в поздравлении.

Президент поблагодарил генерального секретаря ШОС за внимательное и конструктивное отношение к взаимодействию с Беларусью, а также за уже проделанную и продолжающуюся работу по вступлению нашей страны в организацию в качестве полноправного члена.