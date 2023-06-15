Лукашенко: ООН превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы

ООН из цивилизованной площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 15 июня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, информирует пресс-служба белорусского лидера.

А заправляют там западные воротилы. Пока заправляют, отметил глава государства. По словам Лукашенко, наблюдаются попытки затормозить развитие отдельных стран и целых регионов, а на границах с теми, кто не согласен, разворачивают ударные силы Североатлантического альянса.

Республика Беларусь категорически не согласна с таким положением дел, подчеркнул Александр Лукашенко. На встрече с послами белорусский лидер обратил внимание, что наша страна выступает за многополярный и справедливый мир с гарантиями развития для всех государств без исключения. А Запад разрушает систему европейской безопасности, которая была создана после Второй мировой войны.

