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Лукашенко: ООН превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы

15 июня 2023 08:55
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ООН из цивилизованной площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 15 июня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

А заправляют там западные воротилы. Пока заправляют, отметил глава государства. По словам Лукашенко, наблюдаются попытки затормозить развитие отдельных стран и целых регионов, а на границах с теми, кто не согласен, разворачивают ударные силы Североатлантического альянса. 

Республика Беларусь категорически не согласна с таким положением дел, подчеркнул Александр Лукашенко. На встрече с послами белорусский лидер обратил внимание, что наша страна выступает за многополярный и справедливый мир с гарантиями развития для всех государств без исключения. А Запад разрушает систему европейской безопасности, которая была создана после Второй мировой войны. 
 

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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