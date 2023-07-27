Лукашенко принял с докладом вице-премьера Зайца

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял в четверг, 27 июля, с докладом вице-премьера Леонида Зайца. Ход уборочной кампании и кадровый вопрос – основная повестка сегодня во Дворце Независимости, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президент интересовался ситуацией на полях, а также задал вопрос касательно кандидатуры главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия. На прошедшем 21 июля селекторном совещании по уборочной Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки. Речь шла о нынешнем главе Минсельхозпрода Игоре Брыло: его было решено назначить помощником Президента по Витебской области. «Я хотел бы услышать ваше мнение. То есть кадры и организация уборочных работ на сегодняшний день», – сказал глава государства уже во время сегодняшнего доклада вице-премьера.

Президент также сообщил, что в ближайшее время он планирует посетить регионы. «У меня в плане запад посмотреть. Как раз зона твоей ответственности – Гродненская область. Посмотрим, возможно, Брестскую область. Целый комплекс работ Министерства сельского хозяйства», – сказал глава государства, обращаясь к Леониду Зайцу.