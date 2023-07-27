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Лукашенко принял с докладом вице-премьера Зайца

27 июля 2023 09:08
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял в четверг, 27 июля, с докладом вице-премьера Леонида Зайца. Ход уборочной кампании и кадровый вопрос – основная повестка сегодня во Дворце Независимости, сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

Президент интересовался ситуацией на полях, а также задал вопрос касательно кандидатуры главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия. На прошедшем 21 июля селекторном совещании по уборочной Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки. Речь шла о нынешнем главе Минсельхозпрода Игоре Брыло: его было решено назначить помощником Президента по Витебской области. «Я хотел бы услышать ваше мнение. То есть кадры и организация уборочных работ на сегодняшний день», – сказал глава государства уже во время сегодняшнего доклада вице-премьера. 

Президент также сообщил, что в ближайшее время он планирует посетить регионы. «У меня в плане запад посмотреть. Как раз зона твоей ответственности – Гродненская область. Посмотрим, возможно, Брестскую область. Целый комплекс работ Министерства сельского хозяйства», – сказал глава государства, обращаясь к Леониду Зайцу.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Леонид Заяц

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