Они построили дорогу Китай – Лаос. Представитель посольства Беларуси посетил крупнейшую компанию Поднебесной

Новости Беларуси. Образцовые отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР входят в новую эпоху. Знакомство с передовыми производственными технологиями состоялось во время посещения одной из крупнейших строительных компаний Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это подрядчик в области транспортной инфраструктуры мирового уровня. Специализируется на проектировании и строительстве железных дорог, линий метро, автомобильных магистралей, мостов, тоннелей, вокзалов. Словом, всецело способствует высококачественному развитию инициативы «Один пояс, один путь».

Чэнь Юнь, председатель правления компании China Railway Group:

Являясь одним из крупнейших строительных подрядчиков в мире, мы способствуем высококачественному развитию «Одного пояса, одного пути», опираясь на богатый опыт управления, на наш профессионализм и наши высококвалифицированные кадры. Мы реализовали огромное количество проектов в 93 странах и регионах мира. Например, построили железную дорогу Китай – Лаос, высокоскоростную железную дорогу Джакарта – Бандунг в Индонезии, дорогу Белград – Будапешт, мост Падма в Бангладеш и многие другие.

Дмитрий Коваленок, временный поверенный в делах Беларуси в КНР:

Ощущения самые яркие, потому что действительно компания имеет глубочайшую историю, больше 100 лет, на рынке мировом и на рынке Китая. Обороты, которые сегодня представила компания, прибыль и количество проектов, вызывают удивление и уважение. Это действительно серьезные проекты, реализуемые в области инфраструктуры, в области железнодорожного транспорта, конструкции дорог, мостов. И сотрудничество с такой компанией будет являться для Беларуси очень престижным этапом и подтверждением нашего правильного взаимодействия в рамках инициативы «Пояс и путь».