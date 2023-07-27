В Беларуси могут побить рекорд по продажам квартир

Новости Беларуси. 2023 год имеет все шансы стать рекордным по продаже квартир. Только за январь-июнь в областных центрах было совершено 69 % сделок от объемов всего 2022-го. В столице этот показатель – 48 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном кадастровом агентстве отмечают, что активность на отечественном рынке недвижимости значительно возросла во втором квартале. Этому поспособствовало несколько факторов: снижение ставки рефинансирования и, как следствие, уменьшение ставок по кредитам.

В Минске рекорд по купли-продажи был установлен в июне – 1 469 квартир. Среди регионов самую высокую активность во втором квартале показал Гродно – 756 сделок, а самую низкую – Могилев – 411. Что касается стоимости, самая высокая цена за квадрат среди областных центров в Бресте – 810 долларов. Дешевле всего обойдется жилплощадь в Гомеле – 620 долларов за квадратный метр.