ГАИ проведёт мониторинг дорожной обстановки. На особом контроле – такси и каршеринг

Новости Беларуси. Безопасность пассажиров – в приоритете. С учетом неустойчивых погодных условий в большинстве регионов Госавтоинспекция проведет рейды и массированные отработки дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 27 июля повышенное внимание сотрудники ГАИ будут уделять выявлению и пресечению нарушений, которые часто становятся причиной серьезных ДТП. На особом контроле водители такси и пользователи каршеринга.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Инспекторы ГАИ применят формы скрытого и смешанного контроля, а также средства фото- и видеофиксации нарушений. Также наряды ДПС будут патрулировать территории вблизи мест массового отдыха граждан. Под особый контроль попадут объекты торговли, в первую очередь, работающие в круглосуточном режиме. Будьте предельно внимательны на дорогах, не совершайте резких необдуманных маневров, не превышайте скорость, не садитесь за руль в утомленном состоянии.