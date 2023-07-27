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ГАИ проведёт мониторинг дорожной обстановки. На особом контроле – такси и каршеринг

27 июля 2023 09:01
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Новости Беларуси. Безопасность пассажиров – в приоритете. С учетом неустойчивых погодных условий в большинстве регионов Госавтоинспекция проведет рейды и массированные отработки дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ проведёт мониторинг дорожной обстановки. На особом контроле – такси и каршеринг-1

С 27 июля повышенное внимание сотрудники ГАИ будут уделять выявлению и пресечению нарушений, которые часто становятся причиной серьезных ДТП. На особом контроле водители такси и пользователи каршеринга.

ГАИ проведёт мониторинг дорожной обстановки. На особом контроле – такси и каршеринг-4

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Инспекторы ГАИ применят формы скрытого и смешанного контроля, а также средства фото- и видеофиксации нарушений. Также наряды ДПС будут патрулировать территории вблизи мест массового отдыха граждан. Под особый контроль попадут объекты торговли, в первую очередь, работающие в круглосуточном режиме. Будьте предельно внимательны на дорогах, не совершайте резких необдуманных маневров, не превышайте скорость, не садитесь за руль в утомленном состоянии.

ГАИ проведёт мониторинг дорожной обстановки. На особом контроле – такси и каршеринг-7

Также сотрудники ГАИ напоминают, что все пассажиры должны быть пристегнуты, а детей следует перевозить в специальных креслах. Мониторинг дорожной обстановки будет проводиться до 1 августа.

# ГАИ # общество # Вероника Романькова # Фотофакт

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