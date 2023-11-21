В Минздраве разъяснили, чем обусловлено снижение цен на стоматологические услуги

В Беларуси снизят цены на стоматологические услуги. Предельные максимальные тарифы установлены проектом постановления Минздрава. Документ должен вступить в силу до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он затронет все виды помощи: от терапевтической до ортодонтической. Такие меры приняты по итогам проверок контролирующих органов, в ходе которых были выявлены случаи необоснованного завышения стоимости некоторых услуг в стомклиниках. По предварительным расчетам, часть процедур станет дешевле почти на 50 %. Изменения коснутся не только государственных, но и частных медцентров.

Дмитрий Калистратов, начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и госимущества Министерства здравоохранения Беларуси:

Не только за счет ценовой политики складывается экономика организаций коммерческого сектора. Необходимо будет вернуться к вопросу снижения уровня затрат на оказание медицинских услуг в стоматологии. Также мы рассчитываем на то, что коммерческий сектор также будет нацелен больше на экспортное развитие, в связи с тем, что постановление не будет распространяться для иностранных граждан. Их экономика может формироваться за счет оказания услуг иностранным гражданам.

Такие меры позволят сделать стоматологические услуги более доступными для населения.