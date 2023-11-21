«Церковь является ковчегом спасения». Что такое духовная жизнь и как на неё настроиться?

Когда среди христиан вдруг возникают споры, как правильно понять то или иное место Священного Писания, мы обращаемся к опыту Святых Отцов. Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться? Об этом и не только поговорили с гостем.

Игуменом Дионисий (Шленов), наместник Андреевского монастыря Москвы:

Человек в своей духовной жизни должен стремиться к спасению, к бытию с Богом, к преодолению несовершенства, к святости, постепенно духовно возрастать, пусть и не совсем заметно для самого себя. Должен не отчаиваться, не унывать. Там, где не получается, опираться на смирение. Там, где получается, не приписывать это самому себе. Не бездельничать, все силы жизни направлять на служение Богу и ближнему.

Церковь является тем ковчегом спасения, тем прибежищем, к которому нужно обращаться. Православная церковь обладает полнотой истины, при этом она обладает строгостью в сочетании со снисхождением. Это то, что проявляет Господь по отношению к людям.