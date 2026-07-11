Гастроли Большого театра Беларуси – артисты выступили на Летних Балетных Сезонах в Москве

Артисты Большого театра Беларуси выступили с гастролями в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В российской столице сейчас проходят Летние Балетные Сезоны. Этому культурному проекту исполнилось 25 лет. В юбилейный год впервые принимает участие в творческом марафоне труппа из Минска. Привезли шедевры мировой классики. Уже полюбившуюся нашей публике «Жизель» и премьерную «Баядерку». Выступления белорусов впечатлили российскую публику: на протяжении трех гастрольных дней в зале аншлаг. Некоторые зрители специально ехали, чтобы посмотреть белорусский балет.

Шедевр мировой классики – балет «Жизель». На сцене Российского академического молодежного театра артисты Большого блистали впервые, но смогли удивить требовательную московскую публику. – Пробирает до слез. Безумно счастлива, что смогла попасть сюда. «Гастрольное лето» на сцене Большого – узнали, какую программу привезли артисты из Челябинска.

Трогательная история любви и предательства. В репертуаре Большого театра Беларуси «Жизель» уже несколько десятилетий. Спектакль совершенствовали, добавляли в балет новые черты, при этом не нарушая правила классического формата. Спектакль сейчас в шестой редакции. В главных ролях – наши ведущие артисты. Алина Руденко, ведущая артистка Большого театра Беларуси:

Для меня «Жизель» была сложным спектаклем в плане эмоций. Это тот спектакль, к которому надо прийти с возрастом, со временем, но сейчас я к нему готова, его пережила. Отношу в свой репертуар достаточно спокойно.