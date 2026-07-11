Гастроли Большого театра Беларуси – артисты выступили на Летних Балетных Сезонах в Москве
Артисты Большого театра Беларуси выступили с гастролями в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В российской столице сейчас проходят Летние Балетные Сезоны. Этому культурному проекту исполнилось 25 лет. В юбилейный год впервые принимает участие в творческом марафоне труппа из Минска. Привезли шедевры мировой классики. Уже полюбившуюся нашей публике «Жизель» и премьерную «Баядерку».
Выступления белорусов впечатлили российскую публику: на протяжении трех гастрольных дней в зале аншлаг. Некоторые зрители специально ехали, чтобы посмотреть белорусский балет.
Шедевр мировой классики – балет «Жизель». На сцене Российского академического молодежного театра артисты Большого блистали впервые, но смогли удивить требовательную московскую публику.
– Пробирает до слез. Безумно счастлива, что смогла попасть сюда.
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Трогательная история любви и предательства. В репертуаре Большого театра Беларуси «Жизель» уже несколько десятилетий. Спектакль совершенствовали, добавляли в балет новые черты, при этом не нарушая правила классического формата. Спектакль сейчас в шестой редакции. В главных ролях – наши ведущие артисты.
Алина Руденко, ведущая артистка Большого театра Беларуси:
Для меня «Жизель» была сложным спектаклем в плане эмоций. Это тот спектакль, к которому надо прийти с возрастом, со временем, но сейчас я к нему готова, его пережила. Отношу в свой репертуар достаточно спокойно.
Приглашение выступить с культовыми спектаклями поступило от Российского академического молодежного театра. Здесь традиционно проходят показы в рамках Летних Балетных Сезонов. В этом проекте белорусские артисты принимают участие впервые.
Кирилл Рыбкин, заместитель директора Российского академического молодежного театра (Россия):
Это очень интересно не только коллективу Большого театра Беларуси, но и московскому зрителю. У нас сцена немного меньше, чем сцена Большого театра в Беларуси, поэтому не все можно установить технически так же, как на родной сцене. Нужно было адаптировать спектакли, чтобы театр смог показать спектакли так, как они были задуманы.
Проект Летние Балетные Сезоны впечатляет масштабом: в афише 75 спектаклей. Это одно из самых значимых культурных событий в Москве.
Подробности в видео.