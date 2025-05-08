«Месяц выдержим». Лукашенко прокомментировал ситуацию с картофелем в магазинах

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко 8 мая на открытии Международного выставочного центра в Минске обсудил сложившуюся ситуацию с картофелем. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Он заметил, что граждане хотят доступных цен, а сельхозпроизводители – высокой прибыли. Из-за дороговизны картофеля в России производители ориентируются на экспорт.
«Если кто-то уж переживает за картофель — месяц выдержим. Но без картофеля не будем», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Он также посоветовал подождать месяц, посеять имеющийся семенной картофель и получить большой урожай, который потом можно будет выгодно продать. Он поручил Комитету государственного контроля провести изучение торговых сетей и проверить наличие продукции.