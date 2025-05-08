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«Месяц выдержим». Лукашенко прокомментировал ситуацию с картофелем в магазинах

08 мая 2025 09:39
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«Месяц выдержим». Лукашенко прокомментировал ситуацию с картофелем в магазинах-0

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко 8 мая на открытии Международного выставочного центра в Минске обсудил сложившуюся ситуацию с картофелем. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Он заметил, что граждане хотят доступных цен, а сельхозпроизводители – высокой прибыли. Из-за дороговизны картофеля в России производители ориентируются на экспорт.

«Если кто-то уж переживает за картофель — месяц выдержим. Но без картофеля не будем», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также посоветовал подождать месяц, посеять имеющийся семенной картофель и получить большой урожай, который потом можно будет выгодно продать. Он поручил Комитету государственного контроля провести изучение торговых сетей и проверить наличие продукции.

«Месяц выдержим». Лукашенко прокомментировал ситуацию с картофелем в магазинах-2

Президент напомнил губернаторам о необходимости создания стабфондов, чтобы обеспечить гарантированную продовольственную безопасность и избежать ситуации, когда из бюджета приходится поддерживать фермеров. Важно обеспечить надежные хранилища и сохранить лучший урожай для населения.

«Думаю, что это будет для всей вертикали власти последний такой урок. Надо привести хранилища в порядок, положить сколько надо самого лучшего в мире картофеля, чтобы наш народ никогда не страдал от этого несчастья», — подчеркнул президент.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко

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