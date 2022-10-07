Лукашенко прибыл на неформальный саммит СНГ. Уже известны подробности мероприятия

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 7 октября примет участие в неформальном саммите СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие часы он пройдет в Санкт-Петербурге.

Туда несколько часов назад прилетел белорусский борт № 1. Запланировано, что лидеры стран Содружества проведут встречу в Константиновском дворце в Стрельне. Напомним, в декабре 2021-го там же проходил аналогичный саммит. Уже известно, что за столом переговоров не будет Президента Кыргызстана. Садыр Жапаров делегировал госсекретарю страны право участия во встрече и передачу поздравления с днем рождения президенту России. Владимир Путин сегодня отмечает 70-летний юбилей.