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Лукашенко прибыл на неформальный саммит СНГ. Уже известны подробности мероприятия

07 октября 2022 10:27
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 7 октября примет участие в неформальном саммите СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие часы он пройдет в Санкт-Петербурге.  

Лукашенко прибыл на неформальный саммит СНГ. Уже известны подробности мероприятия-1

Туда несколько часов назад прилетел белорусский борт № 1. Запланировано, что лидеры стран Содружества проведут встречу в Константиновском дворце в Стрельне. Напомним, в декабре 2021-го там же проходил аналогичный саммит. Уже известно, что за столом переговоров не будет Президента Кыргызстана. Садыр Жапаров делегировал госсекретарю страны право участия во встрече и передачу поздравления с днем рождения президенту России. Владимир Путин сегодня отмечает 70-летний юбилей.  

Лукашенко прибыл на неформальный саммит СНГ. Уже известны подробности мероприятия-4

Впрочем, сегодняшняя встреча кроме праздничного имеет еще куда более глобальное значение в контексте подготовки к запланированному на следующую неделю саммита СНГ – встречи Совета глав государств, которая пройдет в Астане.  

# СНГ # общество # Александр Лукашенко # Садыр Жапаров # Владимир Путин # Фотофакт

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