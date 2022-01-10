Лукашенко: «Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой»

Оперативная обстановка в Казахстане, совместная миротворческая операция и ревизия борьбы с терроризмом. Эти темы 10 января наполнили повестку внеочередного онлайн-саммита ОДКБ. Участие в нем принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать. Между тем руководству страны предстоит еще немало работы по выявлению очагов, виновников и подстрекателей. Сигнал должен стать руководством к действию для всего региона, убежден наш Президент. Пришло время для ревизии в ОДКБ совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму.