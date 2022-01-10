Лукашенко: «Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой»

Оперативная обстановка в Казахстане, совместная миротворческая операция и ревизия борьбы с терроризмом. Эти темы 10 января наполнили повестку внеочередного онлайн-саммита ОДКБ. Участие в нем принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать. Между тем руководству страны предстоит еще немало работы по выявлению очагов, виновников и подстрекателей. Сигнал должен стать руководством к действию для всего региона, убежден наш Президент. Пришло время для ревизии в ОДКБ совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования. Как я уже говорил, без оглядки. Также следует совершенствовать информационный обмен и качественно улучшать аналитическую составляющую. Рост напряженности подталкивает нас также к ревизии совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму. Хороший повод сейчас в какое-то время собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой. Нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как это с Казахстаном. Почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику. Благо, что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане, лучше ему помочь сейчас, он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать.
«Реагировать на все это нужно было без промедления». Владимир Путин о ситуации в Казахстане – подробнее здесь.