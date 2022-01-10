«Реагировать на всё это нужно было без промедления». Владимир Путин о ситуации в Казахстане

Оперативная обстановка в Казахстане, совместная миротворческая операция и ревизия борьбы с терроризмом. Эти темы 10 января наполнили повестку внеочередного онлайн-саммита ОДКБ. Участие в нем принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидаемо, миротворческой миссии ОДКБ сразу же медийно досталось. Коллективный ответ на террористические угрозы Казахстану не по вкусу «демократиям». Ведь это не только оперативная подмога в рамках военно-политического объединения, но и демонстрация готовности ОДКБ не на бумаге – на деле защищать общие интересы.