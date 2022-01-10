«Реагировать на всё это нужно было без промедления». Владимир Путин о ситуации в Казахстане

Оперативная обстановка в Казахстане, совместная миротворческая операция и ревизия борьбы с терроризмом. Эти темы 10 января наполнили повестку внеочередного онлайн-саммита ОДКБ. Участие в нем принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидаемо, миротворческой миссии ОДКБ сразу же медийно досталось. Коллективный ответ на террористические угрозы Казахстану не по вкусу «демократиям». Ведь это не только оперативная подмога в рамках военно-политического объединения, но и демонстрация готовности ОДКБ не на бумаге – на деле защищать общие интересы.
Владимир Путин, президент России:
По сути, это нападение на страну, на Казахстан, по сути, явилось актом агрессии, полностью с этим согласен. Реагировать на все это нужно было без промедления. Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Каждый из союзников внес свой вклад в выполнение задач в составе воинской группировки ОДКБ: туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц. Это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат.
Александр Лукашенко о протестах: «Невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана» – подробнее здесь.